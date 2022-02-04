حظك اليوم برج الأسد الجمعة 4-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. تصرف بحب وود

يعتبر برج الأسد من الأبراج النارية الثابتة، وهو البرج الخامس في الأبراج، ويتميز مولود برج الأسد بالشجاعة والقوة، وتحمل المسؤولية وسعية إلي القيادة، كما أنه صاحب شخصية جذابة ومسيطرة، وقوى المشاعر، وعاطفي، وله شخصية واضحة، شهم، جذاب، كما أنه يتمتع بالدبلوماسية والمسؤولية، والأخلاق العالية، كما أنه شخصية نشيطة، تتسم بالإيحابية.

مولود الأسد عاطفي والحب والعاطفة جزء هام من حياته، وعلى الرغم من الخيبات التي يواجهها في حياته، إلا ان هذا لا يقلل من عاطفته، كما أنه مخلص جدا في مشاعره، خاصة امرأة الأسد، حيث إنها جذابة وكريمة وعاشقة بشكل كبير لشريكها، وتسعى لتحقيق السيطرة مع الطرف الأخر.

مميزات براج الأسد

كما أن مولود برج الأسد مخلص ومتسامح وطموح، ويسعى إلي مساعدة الضعفاء، ويحترم القوة، ويعتبر المال أحد وسائل للعيش الرغيد، ويحب أن يدلل نفسه، وهو أيضا محبوب داخل العمل، لأنه قيادي ناجح، وسريع البديها.

عيوب برج الأسد

هناك عدة عيوب وسلبيات يتسم بها برج الأسد، وذلك بسبب حبه للسيطرة والتي تصل إلى غطرسة في بعض الأحيان، ورفضه لتقبل أي آراء مخالفة لرية الخاص، كما أنه يرفض مناقشة مشكلاته مع الاخرين، أو أن يتدخل الأخرين في مشكلاته، كما أنه شخص مغرور وعنيد ويتميز بالكبرياء الشديد، ويكره أن يشعر بتجاهل الآخرين له.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

وفقا لخبيرة الفلك والأبراج، عبير فؤاد، حظك اليوم على المستوى المهني يمدك بكل الأفكار والوسائل التي تساعدك على تحقيق الأرباح، وذلك من أجل تنمية الأموال والأعمال الخاصة بك، مع ضرورة المحافظة على حقوقك الكاملة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

أكدت خبيرة الفلك والأبراج، عبير فؤاد أن مولود الأسد عاطفيا اليوم، عليه التصرف بود وحب وعاطفة مع الشريك الأخر، لان ذلك سوف يسهل عليك الكثير من الأمور.

مشاهير برج الأسد

يضم برج الأسد ، الكثير من المشاهير، مثل المطرب تامر حسنى، والمطربة اللبنانية كارول سماحة، ومايا نصري، والفنان أحمد عز، ومنة شلبي، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجنيفر لوبيز، و جنيفر لورانس.