وزير الشباب والرياضة: محمد صلاح قال لي بعد المباراة أنت كدة «نيجاتيف»

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يتواصل باستمرار مع الجهاز الفني واللاعبين، للاطمئنان عليهم، مشيرا إلى بحث توفير المكافآت التحفيزية طبقًا للائحة الاتحاد، موضحًا: «كلمت كل اللاعبين حتى محمد صلاح قالي: (أنت بعد الماتش ده بقيت نيجاتيف)، فقولتله أه كدة خلاص»، في إشارة إلى تعافيه من فيروس كورونا الذي أًصيب به خلال الأيام الماضية.

«مينفعش تغيير المدير الفني في الوقت الحالي»

أضاف «صبحي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الأربعاء، أن «اللاعبين جبروا بخاطرنا، ولسة الرحلة مخلصتش، بعد البطولة لازم نشوف أداء الفريق عشان كأس العالم»، لافتًا إلى أن وجهة نظر كارلوس كيروش، المدير الفني صحيحة، معقبًا: «المدير الفني عنده حق، ولازم نقف وراه إلى أن يتضح عكس ذلك في الملعب، ولا نمتلك تغييره، واللاعبين لازم يبذلوا جهد أكبر، لكن مفيش حاجة اسمها تغيير في قلب البطولة، وهو الراجل (السي في) بتاعه كبير جدًا لكنه قابل للنقد».

وتابع وزير الشباب والرياضة: «شوفنا في البطولة الكثير من الفرق الكبيرة هُزمت، والإعلام المحلي التابع لهم كان داعمًا، ونحن رأينا منتخب الجزائر، وكيف دعمهم إعلامهم».

رسالة إلى مشجعي الأندية

وعن توقعاته للمباريات المقبلة، قال: «أتحدث في الشق السياسي فقط، لكن أتمنى بكل قوة الفوز، والنهائيات في البطولة الإفريقية مفيش فيها فريق ضعيف، كل مباراة تعتبر نهائي، وكل واحد يعمل شغله، المباراة اليوم مثل مباراتين، واللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا، لكن هيعملوا استشفاء في الأيام المقبلة»، مشددًا على أن اللاعبين يرسلون رسالة للجميع، بأنهم منتخب مصر، ويجب على مشجعي جميع الأندية أن يشجعوا المنتخب دون تعصب.