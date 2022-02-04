حالة الطقس غدا السبت 5-2-2022.. استمرار تساقط الأمطار وشبورة مائية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 5 فبراير، إذ أوضح خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، يصل حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تساقط للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تكون هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط يكون معتدلا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و3 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 مترا، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 17- 10

الإسكندرية 17- 11

وادي النطرون 16- 11

طنطا 16- 10

شبين الكوم 17 - 10

دمنهور 17- 10

بلطيم 16- 10

مطروح 16- 11

السلوم 16- 10

سيوة 17- 09

بورسعيد 18- 11

دمياط 18- 11

الزقازيق 17- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 10

السويس 17- 10

العريش 17- 11

رفح 16- 11

رأس سدر 16- 09

نخل 14-01

نويبع 16- 13

طابا 15- 11

كاترين 07- 03

الطور 17-08

شرم الشيخ 20-14

الغردقة 21- 13

مرسى علم 20- 11

الفيوم 16- 09

بني سويف 18-07

المنيا 18-07

أسيوط 18- 07

سوهاج 19 -07

قنا 19- 07

الأقصر 20- 09

أسوان 20- 10

إدفو 20-08

أبو سمبل 19-08

الوادي الجديد 19- 06

شلاتين 22- 12

أبو رماد 22- 12

حلايب 21- 13

رأس حدربة 21- 13.