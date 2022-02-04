شاهد عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان بث مباشر

مع اقتراب الساعات الأخيرة من إنقاذ الطفل المغربي ريان، يبحث الكثيرون عن مشاهدة البث المباشر لعملية إنقاذ الطفل المغربي، الذي ظل عدة أيام محتجزًا في بئر ضيقة وعميقة بمنطقة «جماعة تمروت» في إقليم «شفشاون» بشمال المغرب، في ظل استمرار عمليات البحث من قبل الحكومة المغربية علاوة على الجهود الشعبية، بعدما سقط الطفل في بئر بلغ عمقها 62 مترًا.

بث مباشر عملية إنقاذ الطفل ريان المغربي

فيديو البث المباشر لإنقاذ الطفل ريان

فيديوهات للبث المباشر انتشرت خلال الساعات الأخيرة على «فيس بوك» لانطلاق أشغال الحفر الأفقي في البئر من أجل استئناف عملية إنقاذ الطفل، بعدما انتشر فيديو سابق له كشف عن معاناته وهو ملقى أرضا في البئر، ورأسه تنزف، نائما على الأرض، عقب يومين من سقوطه بالبئر العميق، كما نشر رواد التواصل الاجتماعي هاشتاجات بالصور تنادي بـ«إنقذوا ريان».

إنقاذ الطفل ريان.. السلطات المغربية تكشف التفاصيل

وأفاد موقع قناة «روسيا اليوم»، بإدخال السلطات المغربية كاميرا لداخل البئر، وتبيّن منها أنّ الطفل ما زال يتنفس، وقامت السلطات المغربية بإدخال الأكسجين له ومراقبته عن طريق الكاميرا، في حين تحاول فرق الإنقاذ منذ الأربعاء الماضي، النزول للبئر لإنقاذ الطفل دون جدوى، لضيق المكان وصعوبة التنفس فيه.

#أنقذوا_ريان



طفل مغربي سقط في بئر ارتوازيه عميقه جداً ولا يزال فيها منذ اكثر من 35 ساعه



اللهم احفظ ريان واخرجه من ظلمات البئر إلى نور الأرض، وقرّ عين أهله به وهو سليم معافى.



pic.twitter.com/Evjlnr0z4E — غـــــــصـــوُنـــــــٌ｡ ‿ ｡ (@nr6ii6) February 3, 2022

صعوبة إنقاذ الطفل ريان

على إثر ذلك، تطوّع أحد الشباب بالمنطقة النزول للبئر، الذي وصل عمقها لـ20 مترا فقط، ولضيق المكان وصعوبة التحرك والتنفس فقد فشلت مهمة إنقاذ الطفل بهذه الطريقة، حتى كثرت مطالب السكان المحليين بالعمل على توفير سيارة إسعاف مجهزة بطاقم طبي وتمريضي متخصص في طب المستعجلات والكوارث، من أجل التعامل مع الحالة الصحية للطفل بعد إخراجه من البئر.

من جانبها، أكدت صحيفة «هسبريس» المغربية المحلية، أن الطفل الصغير يعاني جروحا طفيفة بمنطقة الرأس، ولكنه ما زال على قيد الحياة.