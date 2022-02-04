الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على معظم المناطق الشمالية امتدت للقاهرة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، آخر الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية، والتي رصدت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على غالبية الأنحاء، ما نتج عنه تساقط أمطار متفاوتة الشدة على غالبية المناطق الشمالية، والسواحل الغربية، الدلتا، ومدن القناة، وامتدت للقاهرة الكبرى.

وتابعت الأرصاد في نشرتها منذ قليل: «تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على معظم الأنحاء كما هي موضحة بصورة القمر الصناعي حيث تتجدد الأمطار مع الوقت بسبب دخول رياح شمالية محملة بالرطوبة وخلال الساعات المقبلة تنتقل الحالة الجوية لتصل إلى المناطق الشرقية لتزداد فرص تساقط الأمطار علي سيناء، ويزداد الإحساس ببرودة الطقس ليلا».

أمطار متفاوتة الشدة

كما أشارت الهيئة إلى تجدد تساقط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، مع استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الدلتا وسواحل شمال الدلتا، ومن المتوقع أن تؤثر على دمياط، وبورسعيد مع الوقت.

ونوهت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة للأرصاد الجوبة، صباح اليوم، إلى استمرار تأثير السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية ومناطق من الدلتا، يصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة، تكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الغربية وشمال الدلتا مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق، مناشدة المواطنين بضرورة توخي الحذر.

تمركز المنخفض علي الحدود الغربية للبلاد

وكانت الأرصاد الجوية الجوية أصدرت، بالأمس، بيانا تحذيريا من استمرار نشاط الرياح على مدار اليوم على كافة الأنحاء وخاصة السواحل الغربية ؛ بسبب تمركز المنخفض علي الحدود الغربية للبلاد ومع التقدم في الوقت تزداد فرص تساقط الأمطار علي السواحل الغربية لتصل إلى غزيرة وتمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خفيفة إلى متوسطة خلال الجمعة، ويرتفع الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح ويكون الانخفاض في درجات الحرارة ملموسا.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 16 10

شبين الكوم 16 10

دمنهور 17 10

بلطيم 16 10

مطروح 17 11

السلوم 17 10

سيوة 17 10

بورسعيد 18 11

دمياط 18 11

الزقازيق 16 10

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 16 10

السويس 16 10

العريش 18 11

رفح 19 11

رأس سدر 16 09

نخل 1401

نويبع 16 13

طابا 15 11

كاترين 07 01

الطور 1708

شرم الشيخ 2014

الغردقة 21 12

مرسى علم 20 11

الفيوم 16 09

بني سويف 1607

المنيا 1707

أسيوط 17 07

سوهاج 17 07

قنا 18 07

الأقصر 18 09

أسوان 20 10

إدفو 2008

أبو سمبل 1908

الوادي الجديد 19 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 22 12

حلايب 21 13

رأس حدربة 21 13.