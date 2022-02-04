دور مسرح إيزيس والسيدة زينب في مسيرة جلال الشرقاوي.. «شكلوا ميولي الفنية»

رحل المخرج المصري الكبير جلال الشرقاوي، اليوم عن عالمنا، إثر إصابته بفيروس كورونا اللعين، إذ كان سببًا في معاناته بمشاكل صدرية في جهازه التنفسي، وذلك عن عمر يناهز 88 عامًا، وشُيعت جنازة المخرج الكبير عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود.

وفي لقاء تلفزيوني قديم ببرنامج «ماسبيرو زمان» على التلفزيون المصري، يروي أن بدايته الفنية كانت من الابتدائية حتى الجامعة، فهو من مواليد حي السيدة زينب، بجوار مسرح إيزيس «اللي مكانه بقا سينما إيزيس، وبحكم البيئة اللي طلعت منها اتفتحت عيوني بكواليس مسرح إيزيس».

وكشف «الشرقاوي» عن أنه من خلال مسرح إيزيس تابع عملاقة الفن المسرحي، مثل يوسف وهبي وفوزي الجزيري، والكحلاوي وفرقته الاستعراضية، فذلك المسرح هو المؤثر الأول لتكون معتقداته، بالإضافة لميول طبيعة لنفسه وتكوين لمستقبله في عالم الفن والمسرح.

وأضاف المخرج جلال الشرقاوي أنه ضد مسرحيات النجم الأوحد، «النرجسية مطلوبة عند الممثل، ولكن عند بعض الفنانين بتبقى زايدة عن حدها أوي لحد إنه مش شايف غير نفسه، وفي ظلا انتشار الفيديو والأقمار الصناعية كله قادر يتفرج من التلفزيون، لكن بالفن الكويس هينزل للمسرح».

10 محطات في مسيرة جلال الشرقاوي الفنية والإخراجية للمسرح

- حاصل على بكالوريوس العلوم عام 1954، من جامعة القاهرة.

- حاصل على دبلوم خاصة في علم النفس والتربية في عام 1955، من جامعة عين شمس.

- وفي عام 1958 حصل الشرقاوي بتقدير امتياز على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

- حصل على دبلوم إخراج من فرنسا بمعهد «جوليان برتو»، في عام 1960، وأيضًا من فرنسا حصل على دبلوم المعهد العالي للدراسات السينمائية قسم إخراج.

- في أول حياته عمل مدرسًا للكيمياء بمدرسة النقراشي الثانوية، ثم مدرس للتمثيل والإخراج في المعهد العالي لفنون المسرح.

- شغل منصب مدير مسرح توفيق الحكيم، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية من عام 1975 حتى 1979.

- تطرق ليكن أستاذًا متفرغًا بمعهد الفنون المسرحية عام 2006.

- شارك في العديد من المهرجانات العربية للمسرح، مثل مهرجان بابل المسرحي، ومهرجان دمشق المسرحي.

- حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون في عام 1994.

أهم أعماله الفنية في عالم المسرح

بدأ الشرقاوي حياته العملية في مجال الفنون المسرحية بإخراجه أول مسرحية له، ألا وهي «أرملة وثلاث بنات» وذلك في عام 1965، ليبدع في العديد من السرحيات من أبرزهم دستور يا أسيادنا، وتتجوزيني يا عسل، والخديوي، ومسرحية بحبك يا مجرم، ومسرحية عطية الإرهابية، ومسرحية قصة الحي الغربي، وأما عن مسرحية «مدرسة المشاغبين»، فهي بمثابة الفتى المدلل لأعماله الفنية، فهي التي تظل دومًا في ذاكرتنا حتى يومنا هذا، لتكن من أهم المسرحيات الكوميدية في حياتنا.