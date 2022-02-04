الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. وتحذّر من أمطار رعدية اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ غدا السبت سيشهد بداية التحسن النسبي في الأحوال الجوية، حيث تزيد فترات سطوع أشعة الشمس، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، لتكون العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية مع انحسار فرص سقوط الأمطار، وتكون كمياتها أقل من اليوم.

عدم استقرار في الاحوال الجوية

وتابعت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، مقدمة برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ اليوم الجمعة يشهد استمرار حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية حتى المساء، موضحة أنّ الساعات الأولى من اليوم، شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وما زالت الأمطار تتساقط على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى حتى الآن، إضافة إلى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة.

وأضافت أنّ اليوم سيشهد استمرار نشاط الرياح ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، ومتوقع أن يكون ارتفاع الموجة على البحر المتوسط من 3 إلى 5 أمتار.

توقعات باستمرار سقوط الأمطار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «نتوقع استمرار سقوط الأمطار على مدار اليوم بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفع والعريش، وتكون بين متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون رعدية أحيانا، وقد يتساقط معها بعض حبات البرد».

أمطار تمتد إلى الداخل

وأشارت غانم، إلى أنّ الأمطار ستمتد إلى الداخل وتكون بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مناطق شمال الصعيد، مدن القناة، وبعض مدن سيناء، لافتة إلى أنّ اليوم الجمعة سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة بواقع درجتين عن أمس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون باردا على أغلب الأنحاء خلال فترة النهار، شديد البرودة على الأنحاء كافة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.