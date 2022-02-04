طورائ في المحافظات بسبب الطقس السيئ.. وتحذيرات عاجلة للمواطنين

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات اليوم الجمعة، باستمرار رفع درجة الاستعداد، للتعامل مع الطقس السيئ وسقوط الأمطار، وسرعة سحب المياه، وتركيز المعدات بمواقع تراكم المياه، للتعامل الفورى معها، مع استمرار المتابعة الميدانية من قبل رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظات المتضررة من أحوال الطقس.

غرفة عمليات لمتابعة الطقس السيئ بالمحافظات

أشارت التنمية المحلية، في بيان، إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، تتابع مع القيادات التنفيذية تطورات الوضع بجميع المحافظات، والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة، لسرعة التعامل مع الأحداث الطارئة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

الابتعاد عن الأشجار والأعمدة واللافتات

ناشدت الوزارة، المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط، خوفا من الرياح الشديدة التي يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات كبيرة والحفاظ على مسافة أمان بين السيارات.

إزالة آثار الأمطار

وفي محافظ القاهرة، وجه اللواء خالد عبد العال محافظ الإقليم، بمتابعة إزالة آثار الأمطار التي تعرضت لها العاصمة، وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق، مع التأكيد على استمرار رفع تراكمات المياه بأغلب مناطق القاهرة، بالتنسيق بين الصرف الصحي والأحياء وهيئة النظافة.

وشدد عبد العال، على رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، بمتابعة التركيز على انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في أحياء العاصمة، للتعامل الفورى مع تراكمات المياه، والتأكيد على الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ، والتواجد لمواجهة أي طارئ وتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط مياة الأمطار.

وتابع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أعمال سحب المياه من المحاور والشوارع الرئيسية، التي نتجت بعد سقوط أمطار شدتها بين خفيفة ومتوسطة أحيانا على معظم الأنحاء، ورفع درجة الاستعداد وانتشار معداتها عقب تحذيرات الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار.