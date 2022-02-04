متحدث الحكومة: تحقيق 100 مليار دولار صادرات في 2022 ليس صعبا

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، وأعلن فيه أرقام الصادرات في 2021 مهم للغاية، لأن لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية تصل قيمتها لـ45.2 مليار دولار، وهي نتاج للجهد المبذول في العامين السابقين قبل هذه الفترة.

الارتقاء بمعدلات الصادرات

وأشار «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الأسبوع»، المذاع على قناة extra news، اليوم الجمعة، إلى اجتماع رئيس الوزراء بالمجالس التصديرية، حيث اجتمع بكل مجلس على حدة، للاستماع لمطالبهم وناقش مشكلاتهم وعرف منهم احتياجاتهم من أجل الارتقاء بمعدل الصادرات.

قيمة الصادرات غير البترولية 32 مليار دولار

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قيمة الصادرات غير البترولية كانت في هذا الوقت 25 مليار دولار، بينما وصلت حاليا لـ32 مليار دولار، لافتا إلى استجابة الحكومة لمطالب المجالس التصديرية، وصرف المبالغ المتأخرة منذ 2012.

40 مليار دولار قيمة الصادرات غير البترولية

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المستهدف في 2022 بوصول قيمة الصادرات غير البترولية لـ40 مليار دولار، التي وصلت حاليا لـ32 مليار دولار، والهدف الأسمى الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو وصول إجمالي الصادرات المصرية على مستوى العالم سواء بترولية أو غير بترولية إلى 100 مليار دولار.

خطة للتوسع في الصادرات المصرية لإفريقيا

وأشار إلى أن هذا الرقم طموح وليس من الصعب تحقيقه إذا ما خلصت الجهود وإذا ما استمرت الحكومة في جهودها بالتنسيق مع المجالس التصديرية وحل مشاكلهم، وبالتالي نستطيع الوصول لهذا الرقم.

ونوه السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن القارة الإفريقية تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، وهناك خطة للتوسع في الصادرات المصرية بإفريقيا.