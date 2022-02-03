الحكومة تنفي مد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع بسبب كورونا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا يزعم إصدار الحكومة قرارا بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء.

لا صحة للمنشور المتداول

وأكدت الوزارتان على أنه لا صحة للمنشور المتداول، والذي يزعم إصدار الحكومة قرارا بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف، وشددتا على أن إجازة منتصف العام الدراسي لكل المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، ستبدأ في موعدها المحدد وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أنه من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، وحتى الخميس 17 فبراير 2022، ولمدة 15يوما، وأوضحتا أن أي قرارات أو إجراءات للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا، يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

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