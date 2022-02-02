الحكومة تبيع 35 لوط سيارات BMW ومرسيدس بمزاد علني الثلاثاء

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني الثلاثاء 8 فبراير الجاري، بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 35 لوط سيارات ومواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وفقاً لـ«الخدمات الحكومية»، أعلنت أن السيارات المزمع طرحها في جلسة المزاد العلني لبيعها، تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة.

ماركات BMW ومرسيدس وأودي

أكدت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، أن السيارات تضم ماركات BMW ومرسيدس وأودي وفورد وفولكس وتويوتا واسبرانزا وجى ام سى وهوندا.. ودراجة نارية.

وأشارت إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، تباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير، المواجه لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.

ولفتت «الخدمات الحكومية»، إلى إمكانية معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة، من الساعة 9 صباحا، حتى 2 ظهرا، خلال أيام العمل الرسمية، وحتى يوم عقد المزاد العلني.

البيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018

أوضحت «الخدمات الحكومية»، أن البيع بالمزاد وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد، شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة ودون عمولة.

وحذرت «الخدمات الحكومية»، من أنه إذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة، وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير، أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.