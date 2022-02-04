«تعليم الجيزة» تحدد الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة.. اعرف أماكن التقديم

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن تفاصيل الأوراق المطلوبة للعمل بنظام الحصة اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مؤكدة أنه لا يحق للمعلمين المتقدمين للعمل بنظام الحصة المطالبة بالتعيين عقب انتهاء الفصل الدراسي الثاني أو المشاركة في أعمال الامتحانات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الأوراق المطلوبة للعمل بنظام الحصة للمعلمين، وجاءت كالتالي:

الأوراق المطلوبة للعمل بنظام الحصة

- صور شهادات الخبرة في مجال التدريس إن وجدت.

- أصل كارت لقاح كورونا للاطلاع عليه والمطالبة وصورة ضوئية منه.

- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل المؤهل التربوي أو مؤهل عالي وتربوي للاطلاع والمطابقة وصورة ضوئية منه.

- إقرار بعدم المطالبة مستقباً بالتعيين على موازنة الدولة.

- صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

- طلب باسم مدير عام الإدارة من الراغبين للعمل الحصة موضحاً به البيانات الشخصية.

- تسليم الأوراق المطلوبة للتقديم للجنة المشكلة يوم السبت 5 فبراير الجاري لمادة اللغة العربية ويوم الأحد لمادة العلوم والدراسات الاجتماعية ويوم الإثنين لمعلم الفصل ورياض الأطفال ويوم الثلاثاء لمعلمي الرياضيات واللغة الإنجليزية ويوم الأربعاء والخميس للمتخلفين.

مقار التقديم للعمل بنظام الحصة

- التابعون لإدارة الوراق التعليمية: التقديم بمدرسة العميد محمد فوزي مدبولي الابتدائية أمام قسم شرطة الوراق.

- التابعون لإدارة كرداسة التعليمية: التقديم بمدرسة أبو رواش الصناعة منطقه أبو رواش.

- التابعون لإدارة 6 أكتوبر التعليمية: التقديم بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين الحي السادس.

- التابعون لإدارة البدرشين التعليمية: التقديم بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بجوار إدارة البدرشين التعليمية.

- التابعون لإدارة العمرانية التعليمية: التقديم بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة أبو النمرس التعليمية: التقديم بمدرسة الجهاد الابتدائية للتعليم الأساسي بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة الهرم التعليمية: التقديم بمدرسة الفيصلية الإعدادية بجوار إدارة الهرم التعليمية.

- التابعون لإدارة منشأة القناطر التعليمية: التقديم بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة بولاق الدكرور التعليمية: التقديم بمقر إدارة بولاق الدكرور التعليمية بتقسيم عمرو بن العاص 2.

- التابعون لإدارة العجوزة التعليمية: التقديم بمقر إدارة العجوزة التعليمية شارع عبد المنعم رياض.