«تعليم الجيزة» تعلن المؤهلات المطلوبة للعمل بنظام بالحصة.. منها الآداب

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، المؤهلات المطلوبة للتقدم للعمل بنظام الحصة في مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية بداية من الفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بالتعيين عقب انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

المؤهلات المطلوبة للعمل بنظام بالحصة بالتعليم الابتدائي

- تخصص اللغة العربية

- ليسانس آداب وتربية لغة عربية تعليم أساسي.

- تربية الأزهر تخصص لغة عربية.

- دار علوم تربوي.

- ألسن لغة عربية وتربوي.

- ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية تخصص لغة عربية وتربوي.

تخصص الدراسات الاجتماعية

- بكالوريوس تربية تعليم أساسي دراسات اجتماعية.

- تربية الأزهر دراسات اجتماعية.

- بكالوريوس تربية شعبتي التاريخ والجغرافيا.

- ليسانس آداب تاريخ وجغرافيا تربوي.

تخصص العلوم

- بكالوريوس تربية تعليم أساسي علوم.

- كليات التربية تخصص علوم.

- كليات العلوم تخصص فيزياء وكيمياء وجيولوجيا وعلوم بيئية وتربوي.

تخصص رياضيات ابتدائي

- بكالوريوس تربية تعليم أساسي رياضيات.

- كليات التربية تخصص رياضيات.

- كليات العلوم تخصص رياضيات وتربوي.

تخصص اللغة الإنجليزية ابتدائي

- كليات التربية شعبة تعليم أساسي.

- كليات التربية لغة إنجليزية.

- كليات الآداب لغة إنجليزية وتربوي.

- كليات الألسن لغة إنجليزية وتربوي.

- كلية البنات عين شمس لغة إنجليزية وتربوي.

- كلية اللغات والترجمة لغة إنجليزية وتربوي.

تخصص معلم فصل:

- كليات التربية وتعليم أساسي شعبة معلم فصل.

- كليات التربية تعليم أساسي.

- كليات التربية تخصص لغة عربية.

- دار العلوم وتربوي.

- كلية اللغة العربية جامعة الأزهر والألسن لغة عربية وتربوي.

- كلية الدراسات الإنسانية شعبة اللغة العربية وتربوي.

تخصص رياض أطفال:

- كليات التربية النوعية رياض الأطفال.

- كليات رياض الأطفال.

- كلية التربية طفولة.

- كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر رياض أطفال وتربوي.

المؤهلات الخاصة لشغل العمل بالحصة في وظائف التعليم الإعدادي

- تخصص اللغة العربية

- ليسانس آداب وتربية لغة عربية.

- تربية الأزهر تخصص لغة عربية.

- دار علوم وتربوي.

- ليسانس آداب اللغة العربية وتربوي.

- ألسن لغة عربية وتربوي.

- ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية تخصص لغة عربية وتربوي.

تخصص اللغة الإنجليزية

- ليسانس آداب وتربية لغة إنجليزية.

- تربية الأزهر لغة إنجليزية.

- تربية نوعية لغة إنجليزية.

- ألسن شعبة لغة إنجليزية وتربوي.

- لغات وترجمة إنجليزي وتربوي.

تخصص الرياضيات:

- بكالوريوس علوم وتربية رياضيات.

- تربية الأزهر رياضيات.

- بكالوريوس علوم رياضيات بحتة وتطبيقية وتربوي.

تخصص العلوم:

- كليات التربية تخصص علوم.

- تربية الأزهر علوم.

- كليات العلوم شعبة فيزياء وكيمياء وأحياء وتربوي.

تخصص الدراسات الاجتماعية:

- ليسانس آداب وتربية تاريخ وجغرافيا عام.

- آداب وتربية وأزهر ودراسات اجتماعية.

- ليسانس آداب تاريخ وجغرافيا وتربوي.

- كلية البنات تاريخ وجغرافيا وتربوي.