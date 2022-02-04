علا رامي: مررت بظروف صعبة وماكانش معايا فلوس.. وبعت دهبي عشان أقدر أعيش

كشفت الفنانة علا رامي عن سر جمالها والحفاظ على بشرتها رغم أنها «جدة»، قائلة: «الحمد لله، ده من عند ربنا، وجايز يكون بسبب اللايف ستايل بتاعي من صغري من وأنا عندي 9 سنين وكمان وأنا طالبة في المعهد العالي للباليه».

المحشي سر رشاقتي.. وشغلي كله في «العلب»

وأضافت علا رامي، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الجمعة: «ماعنديش في الأكل ممنوعات غير الأكل اللي مش بحبه، واكتشفت إن الأكل اللي مش بحبه هو اللي بيتخن، بحب المحشي والملوخية، المحشي مش بيتخن إلا إذا كان معاه لحوم».

وعن غيابها عن الأعمال الدرامية، قالت: «ليا أعمال في العلب، وعقبال ما تظهر للنور بتكون عدت فترة بكون باشتغل فيها مسرح، وغيابي بردو كان بسبب اللي حصل في 2011، حزنت، وناس كتير قعدوا من الشغل، ومابقاش فيه فرص للظهور والاشتراك في عمل أو عملين».

عانيت من كلام الناس

وأوضحت علا رامي أنها عانت كثيرا من كلام الناس، «عانيت كتير بس مش بسمع لهم، بس ساعات بسمع والكلام بيوجع ويضايق، وبسيبها على الله، وأقول كلام الناس كلام في الهوا».

وأكدت أنها لا تخشى من غدر الزمن، «غدر الزمن في حاجة واحدة إنك ماتقدريش تعيشي، مثل القوت اليومي، لكن غير كده زي الصحة والستر وراحة البال والرضا مهمة جدا».

مريت بظروف صعبة وماكانش معايا فلوس

وكشفت عن أنها مرت بأوقات صعبة لم تكن تملك فيها أموالا، «أكيد كلنا بيعدي علينا وقت زي كده، وقررت مؤخرا أبيع دهبي، قلت مش عاوزة ألبس حاجة وفي نفس الوقت ورايا التزامات، وأحطهم وديعة في البنك، لأني مابعرفش أشتغل غير التمثيل».

ولفتت إلى أنها كانت تتوقع أن تقع في مثل هذه الصعوبات المادية، «الزنقات المادية بتعدي على أي بني آدم عايش له متطلبات أو اشترى حاجة بالقسط أو ماقدرش يسدد وبالتالي يبيع حاجة، الحمد لله إن الموضوع ده جه متأخر شوية».