وصول هاني رمزي وأحمد زاهر والشامي وخاطر إلى عزاء والدة محمد جمعة

شهد عزاء والدة الفنان محمد جمعة، حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على مواساته ودعمه، إذ وصل منذ قليل، كل من هاني رمزي، وليد يوسف، محمد حسني، تامر كرم، إبراهيم فخر، عمرو سمير عاطف، شريف باهر، أحمد زاهر، وابنته ليلى، أحمد الشامي، تامر فرج، مصطفى خاطر، ومحمد سيد بشير.

حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء والدة محمد جمعة

ومنذ بداية العزاء المقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية، توافد الكثير من الفنانين، أبرزهم: أحمد عز، أشرف زكي، أحمد فتحي، طارق لطفي، عمرو القاضي، أحمد الدمرداش هشام عبدالخالق، محمد لطفي، أحمد صيام، معتز ولي الدين، صبري فواز، دنيا عبدالعزيز ولقاء سويدان، وغيرهم من الفنانين.

محمد جمعة يعلن وفاة والدته

وعبر الفنان محمد جمعة عن حزنه الشديد لوفاة والدته، كما نعاها عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، وأعلن وفاتها، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ماتت من كنت أرحم بها.. أمي في ذمة الله.. نسألكم الدعاء».

ويعيش «جمعة» في الوقت الحالي حالة من النشاط الفني، وشارك في فيلم «الجريمة» الذي كان يعرض الفترة الماضية، بدور العرض السينمائي، برفقة أحمد عز ومنة شلبي، فضلا عن مشاركته في مسلسل «القاتل الذي أحبني»، برفقة الفنان هاني رمزي، والفنانة سهير رمزي، بعد عودتها إلى الدراما مرة أخرى.

محمد جمعة يشارك في فيلم «تماسيح النيل»

كما يعرض له منذ أيام فيلم «تماسيح النيل» بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفي، ويزو، هنادي مهني، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، وسليمان عيد.