أحمد زاهر ومنذر رياحنة صحفيان في «لعبة شيطان» و«سوشيال»

يتجه عدد من الفنانين، خلال الفترة المقبلة، إلى عالم الصحافة والإعلام بتجسيد أدوار صحفيين، خلال أعمالهم الفنية، ويجتمع في هذا الأمر الثنائي أحمد زاهر ومنذر رياحنة.

منذر رياحنة في دور صحفي

كشف الفنان منذر رياحنة، عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، عن أنه يجسد شخصية صحفي ورئيس تحرير من خلال مشاركته في فيلمه الجديد «لعبة شيطان»، والذي ينطلق طرحه في السينمات يوم 26 يناير، كما أنه كشف عن صورة خاصة له من هذا العمل.

أحمد زاهر صحفي حوادث

كما يجسّد الفنان أحمد زاهر، دور صحفي متخصص في الحوادث، وذلك خلال دوره في مسلسل «سوشيال»، والذي انتهى مؤخرا من تصويره، وينتمى إلى نوعية مسلسلات الـ10 حلقات، بحسب ما قاله لـ«الوطن».

يذكر أن فيلم «لعبة شيطان يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم باسم سمرة ومنذر رياحنة ومحمد عز ومصطفي أبو سريع ومنى ممدوح ومي القاضي ونانسي صلاح، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عثمان وإخراج إبرام نشأت.

أما مسلسل «سوشيال» فهو من بطولة أحمد زاهر، وجيهان خليل وأحمد فؤاد سليم وعابد عناني واسلام حافظ وميرنا نور الدين وتامر فرج وفرح الزاهد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

كما انتهى الفنان أحمد زاهر مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم «الفارس» بجانب حسين فهمي، وإيمان العاصي، ونهال عنبر وعابد عناني وملك أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.