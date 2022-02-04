أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 4 فبراير 2022

تحسين البشرة والحفاظ على نضارتها وتقوية المناعة، والإمداد بالفيتامينات المتعددة واللازمة للجسم، كلها أمور تجنيها من تناول الخضروات المختلفة، حيث ينصح العديد من الأطباء والخبراء ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، الأشخاص بتناول الخضروات بشكل يومي، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار الخضروات لمعرفة الأسعار بالأسواق ولحساب الميزانية المحددة للتسوق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» وفق جولة أجرتها في عدد من الأسواق الشعبية، أسعار الخضروات اليوم الجمعة الموافق 4 فبراير الحالي وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم من أهم الخضروات التي يحرص الكثيرون على شرائها حيث تدخل في تحضير الوجبات ولا غنى عنها في تحضير السلطة أيضا، وسجّل سعر كيلو الطماطم اليوم نحو 4 جنيهات، وسجّل سعر البصل اليوم نحو 3 جنيهات للكيلو، ووصل سعر الجزر إلى 3 جنيهات للكيلو الواحد، ووصل طبق عيش الغراب وزن ربع كيلو إلى نحو 30 جنيهًا، فيما جاء سعر الثوم اليوم بـ25 جنيهًا للكيلو، وبالنسبة لمحبي المحشي، وصل سعر الباذنجان اليوم إلى نحو 6 جنيهات للكيلو، ووصل سعر الملوخية اليوم إلى نحو 6 جنيهات للكيلو.

البطاطا بـ6 جنيهات

ووصل سعر البطاطا إلى 6 جنيهات للكيلو، والخرشوف إلى 20 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر الجزر إلى نحو 3 جنيهات للكيلو، وسجّل سعر كيلو البطاطس اليوم 4 جنيهات، ووصل سعر الخيار أيضًا إلى نحو 3 جنيهات للكيلو، والفاصوليا بـ 12 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو البسلة إلى سعر 6 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة إلى نحو 9 جنيهات، فيما وصل سعر الكيلو من السبانخ إلى نحو 7 جنيهات.

ويحب الكثيرون تناول محشي الفلفل ووضعه في السلطة أيضا نظرا لاحتوائه على الحديد والفيتامينات، والذي سجّل نحو 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الفلفل الحامي البلدي 10 جنيهات، فيما وصل الفلفل الألوان إلى 20 جنيهًا للكيلو.