أيتن عامر ترد على منشور منى العراقي بالتبرعات لسداد ديونها: «عيب كده»

علقت الفنانة أيتن عامر، على منشور منى العراقي، من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي تضمن خبر حملة تبرعات لسداد ديون أيتن عامر، الأمر التي واجهته الأخيرة بالانتقاد لتداول الخبر بشكل خاطئ لجمع تعليقات المعجبين.

أيتن عامر ترد على منى العراقي

وقامت أيتن عامر، بالرد على منشور منى العراقي، معلقة: «عيب أوي خبر يتنقل بشكل غلط لمجرد نلم شوية كومنتس وبالنسبة للناس المحترمة اللي عايزة تفهم، أنا مرفوع عليا قضية تعويض بـ 33 مليون جنيه».

أيتن عامر: سبب الضرائب أني اشتغلت مسلسلين مع بعض

وتابعت أيتن عامر: «سبب الضرائب أني اشتغلت مسلسلين مع بعض ودي أول مرة أشوف ممثل يترفع عليه قضية بالشكل ده رغم إن كان فيه اتفاق على كده لكن أنا بتعرض لغدر وظلم كبير وقريبا التفاصيل كلها هتظهر لكل الناس».

وأنهت أيتن عامر تعليقها، قائلة: «ادعولى ربنا يظهر الحق وربنا يبقى معايا لإني بجد اتظلمت».

وكانت بداية الشرارة حينما تفاعلت أيتن عامر، مع تعليق أحد متابعيها وهو يطالب بجمع تبرعات لسداد ضرائب القيمة المضافة المفروضة عليها لترد بأنها مطالبة بتعويض قدره 33 مليون جنيه من قبل الشركة المنتجة لمسلسل «كوفيد 25» نظرا لأنها شاركت في عمل غيره بنفس العام، من خلال حسابها على منصة «تويتر».

حيث أعلنت أيتن عامر، خلال المنشور، عن اعتذارها بالظهور عن أي برنامج إعلامي بالفترة القادمة دون آجر، بسبب أزمات الضرائب، معلقة: «مساء الخير.. نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة.. والسادة معدين البرامج المحترمين.. في حالات كتير بنحل كضيوف للبرامج بدون آجر مادي.. ولكن لاسف بيتم محاسبتنا عليها ضريبيا بتقدير جذافي.. ومش بنقدر نثبت أننا ظهرنا بدون آجر.. برجاء تقبل اعتذاري.. الفترة القادمة عن هذه الاستضافات.. لأن مش منطقي أبدا أدفع الضرايب عن حاجة مخدتش فيها حاجة»، وذلك من خلال حسابها الشخصي على منصة «تويتر».