أيتن عامر: لم أتقاض أجرا على «بناقص».. ونور الشريف «أكتر شخص أثر فيا»

تشارك الفنانة أيتن عامر في فيلم «عمهم»، بطولة الفنان محمد إمام، بدور فتاة تدعى «سحر»، وسيكون ظهورها خاصا ضمن أحداث العمل الفني.

شخصيات هامة في حياة «أيتن عامر»

وكشفت الفنانة أيتن عامر عن الفنانين الذين أثروا في حياتها أثروا بها، مؤكدة في تصريح خاص لـ«الوطن» أن على رأسهم الراحل نور الشريف: «أكثر فنان كنت بحبه وأثر فيا على الشاشة كان أستاذ نور الشريف، أنا بحبه جدا، وكان هو وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز وعادل إمام، بيفرقوا معايا شخصيا حتى وهم بيمثلوا».

وكانت الفنانة أيتن عامر حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية، بعد طرحها أغنية «بناقص»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما تستعد لأخرى في عيد الحب المقبل، ستصور مشاهدها خارج مصر.

أيتن عامر: مخدتش أجر على كليب «بناقص»

وكشفت «عامر» أنها لم تتجه إلى الغناء من أجل مكسب مادي وأنها لم تتقاض أجرا على أغنيتها الأولى، قائلة: «أنا الربح بالنسبالي مش مادي خالص، دا كان حلم نفسي أعمله، ولم أتقاض أي أجر على الأغنية اللي اتعاقدت عليها مع الشركة، التعاون كان من خلال أنهم هينتجوا الفيديو كليب، لكن أنا مخدتش أي أجر عن أدائي صوتي».

أيتن عامر: «مش هتجه للشعبي إلا في سياق درامي»

وعن إمكانية اتجاهها إلى الغناء الشعبي، قالت: «معتقدش إني ممكن أخد اتجاه الغنا الشعبي أو المهرجانات خالص إلا لو تطلبه عمل فني ويبقى في سياق العمل فقط، وليس بشكل احترافي».

وتشارك الفنانة أيتن عامر، في مسلسل «الرواية»، مع نخبة من نجوم الفن، أبرزهم شيري عادل، ومحمود عبد المغني، وأحمد الشامي.