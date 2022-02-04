موعد آخر يوم في معرض القاهرة للكتاب.. و«الثقافة» ترد: لا نية للتمديد

مع قرب انتهاء أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب يتساءل الجمهور عن آخر يوم من معرض الكتاب، وعما إذا كان هناك تمديد لأيام المعرض، بعد يوم 7 فبراير الموعد المعلن سلفا لانتهاء فعاليات المعرض، وردا على هذه الأسئلة أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، أن موعد آخر يوم من معرض الكتاب سيكون يوم الاثنين المقبل.

وأعلنت وزارة الثقافة في بيان رسمي، أن آخر يوم من معرض الكتاب هو 7 فبراير الجاري، مؤكدة أنه لا نية لتمديد فترة المعرض بعد هذا اليوم، وبذلك يتبقى ثلاثة أيام على المعرض علمًا بأن اليوم الأخير تبدأ فعاليات معرض الكتاب من العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء.

مواعيد زيارة معرض الكتاب إلى آخر يوم

من السبت إلى آخر يوم من معرض الكتاب من 10 صباحا - 8 مساء.

معرض الكتاب 2022

وآخر يوم من معرض الكتاب الاثنين المقبل وتقام الدورة الـ53 من المعرض تحت رعاية الرئيس السيسي، وتحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل» وتحل اليونان ضيف شرف، ويشارك في معرض الكتاب 1063 ناشرا، من 51 دولة يمثلون قارات العالم، وتم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.

ورغم انخفاض درجات الحرارة وتكرار نزول الأمطار، تشهد الدورة الحالية إقبالا جماهيريا كبيرا؛ حيث أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن اليوم الثامن، أمس الخميس، شهد دخول 164 ألف زائر ليصل إجمالي عدد الرواد خلال الثمانية أيام الأولى إلى قرابة 694 ألف زائر.

كما سلّمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أمس الخميس جوائز معرض الكتاب، التي بلغت قيمتها نحو 480 ألف جنيه، وذلك بعد زيادة قيمة كل جائزة إلى 40 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه في الدورات السابقة.