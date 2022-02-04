 زوج يقتل زوجته وابنيه ويصيب حماته وينهي حياته في الزمالك

أنهى زوج، حياة زوجته وابنيه، وأصاب حماته، ثم أنهى حياته، في ظروف غامضة بمنطقة الزمالك، وجرى نقل حماته إلى المستشفى للعلاج، وجرى نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا من الأهالي بسماع طلقات نارية داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين العثور علي 4 جثث بالإضافة إلى عجوز مصابة بطلق ناري، وبسؤالها أكدت أن زوج ابنتها وراء ارتكاب الواقعة، وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج، وبفحص الجثث تبين إصابتها بطلقات نارية في أماكن متفرقة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.