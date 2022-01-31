مغادرة 7 جثامين من أسرة واحدة مشرحة زينهم.. لقوا مصرعهم اختناقا بالغاز

بدأت مشرحة زينهم، الآن، في تسليم جثامين 7 أفراد من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم اختناقا، بسبب تسرب الغاز داخل منزلهم في منطقة الشرابية، لدفنهم، بعد إجراء الكشف الظاهري، وأخذ عينات من جثثهم لبيان سبب الوفاة، بناءً على قرار النيابة العامة، وهم «محمد شكري وزوجته منال حسب النبي، وأبناءهم سارة، سمية، سما، محمد، وعمر».

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم الشرابية، بلاغا بمصرع أسرة مكونة من 7 أفراد داخل منزلهم بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي 7 جثث من أسرة واحدة، وجرى نقلهم إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

مصدر بالطب الشرعي

وكشف مصدر بالطب الشرعي، أن بإجراء الكشف الظاهري، تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق، بسبب استنشاق غاز، وجار إرسال التقرير إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.