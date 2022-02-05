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أول تعليق مصري رسمي على واقعة الطفل «ريان»: ندعو أن يعود لأهله سالما

سفارة مصر بالمغرب: نتضامن مع الشعب المغربي الشقيق

كتب:

محمد حسن عامر
12:02 ص | السبت 05 فبراير 2022
الطفل ريان

الطفل ريان

أعربت سفارة جمهورية مصر العربية في دولة المغرب عن خالص دعواتها كي يتم إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في البئر وبأن يعود سالما لأهله، والذي تتواصل أعمال الحفر حاليا لإنقاذه.

وأعربت السفارة المصرية في المغرب، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تضامنها مع الشعب المغربي الشقيق، وتوجه التحية للجهود المضنية التي تبذلها أجهزة الدولة المغربية المعنية لإنقاذ الطفل ريان.

       

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