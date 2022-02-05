أول تعليق مصري رسمي على واقعة الطفل «ريان»: ندعو أن يعود لأهله سالما

أعربت سفارة جمهورية مصر العربية في دولة المغرب عن خالص دعواتها كي يتم إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في البئر وبأن يعود سالما لأهله، والذي تتواصل أعمال الحفر حاليا لإنقاذه.

وأعربت السفارة المصرية في المغرب، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تضامنها مع الشعب المغربي الشقيق، وتوجه التحية للجهود المضنية التي تبذلها أجهزة الدولة المغربية المعنية لإنقاذ الطفل ريان.