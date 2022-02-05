فرق الإسعاف الطبية تجهز معداتها استعدادا لخروج الطفل ريان

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل منذ قليل، أن فرق الإسعاف الطبية بدأت تجهيز معداتها، في إشارة تبدو على قرب إنقاذ الطفل ريان الذي دخل يومه الرابع داخل البئر التي سقط فيها والتي يبلغ عمقها أكثر من 60 مترا.

وأضافت أن عملية حفر الأمتار الأخيرة لإنقاذ الطفل المغربي ريان تتم بالطرق اليدوية، حيث كانت توقفت أعمال الحفر قبل استئنافها نتيجة انهيارات أرضية في النفق الذي يتم حفره بموازاة البئر لإنقاذ الطفل.

واجتذبت واقعة الطفل ريان أنظار العالم ككل والعالم العربي على وجه الخصوص، وعمت الدعوات منصات التواصل الاجتماعي التي تبث لقطات من عملية الإنقاذ.

فرق إنقاذ إضافة للمساهمة في إنقاذ الطفل ريان

وفي الساعات الأخيرة لجأت فرق الإنقاذ المشرفة على عملية إنقاذ الطفل ريان إلى استخدام المياه، حيث تم استقدام خزان مياه لمواصلة أعمال الحفر التي باتت قريبة من الطفل.

كما تم الدفع بفرق إنقاذ إضافية لمساعدة العناصر التي تقوم بعملية إنقاذ الطفل، والتي تتواصل عبر إدخال أنابيب أسمنتية بواسطة جهاز حديدي، لتجنب أي انهيارات للتربة.

وكان الطفل ريان سقط داخل بئر يبلغ عمقها 62 مترا، فيما علق هو عند عمق 32 مترا، والتي يمتلكها والده، حيث ذهب لصلاة العصر ثم عاد فلم يجده، ليكتشف أنه وقع في البئر.

والد ريان يراه في الكاميرا ويطمئن عليه

وتمكن والد الطفل ريان من رؤية طفله عبر الكاميرا المثبتة داخل البئر، بعد أن سمحت له خلية الأزمة المشرفة على إنقاذ الطفل بذلك، وأكد أن ريان لا يزال على قيد الحياة، إذ تناول بعض الطعام وقليلا من الماء.

وتحتاج عملية الحفر في الوقت الحالي إلى عناية كبيرة، كون التربة المحيطة بالبئر هشة، ويخشى في الوقت ذاته من انهيار جديد، وربما فشلت عملية الإنقاذ التي تتواصل على قدم وساق لإخراج الطفل ريان حيا من البئر.