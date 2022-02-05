رسالة مهمة من الأرصاد المغربية للمشاركين في إنقاذ الطفل ريان: لا تخافوا

ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن الأرصاد الجوية بالمغرب، تستبعد هطول أمطار مع استمرار عمليات إنقاذ الطفل ريان، بحسب ما نقلته «العربية نت».

تأتي تأكيدات الأرصاد المغربية، بعدما أبدى مشاركون في عملية إنقاذ ريان، مخاوفهم من أن أي هطول محتمل للأمطار، قد يؤدي إلى عرقلة عملية الإنقاذ، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

اللحظات الأخيرة لـ إنقاذ ريان

كانت قنوات ومواقع مغربية، سجلت ما وصفته باللحظات الأخيرة لعملية إنقاذ ريان، من بينها قناة «شوف»، التي أكدت أن المنقذين باتوا على بعد أمتار من الطفل ريان، وأنه جرت الاستعانة بالإنارة العمومية في مدخل الثقب، الذي يجري حفره.

توقف أعمال الحفر مؤقتا

بحسب وسائل إعلام مغربية، توقفت أعمال الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر بعمق 32 مترا، بشكل مؤقت، جراء انهيار كتلة ترابية في المنطقة، التي حفرت بموازاة البئر، الذي سقط فيها الطفل منذ ما يزيد على 3 أيام.

وأوضحت أن الحفر توقف لتفادي مزيد من الانهيارات، التي ربما تتسبب في فشل عملية الإنقاذ ككل، لافتة إلى أنه يجري تركيب بعض الأنابيب الخراسانية عبر أحد الأجهزة الحديدية.

تعاطف واسع مع الطفل المغربي

كان الطفل المغربي ريان، قد سقط الثلاثاء الماضي، في بئر حفرها والده، على عمق 32 مترا، بينما اتضح لاحقا، أنه ما يزال على قيد الحياة.

وأثارت واقعة الطفل ريان، تفاعلا وتعاطفا كبيرا على المستويين العربي والدولي، وسط دعوات الملايين بنجاح عملية الإنقاذ.