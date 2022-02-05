سيارة إسعاف تستعد للدخول عند مدخل بئر الطفل ريان

قالت قناة العربية، في نبأ عاجل منذ قليل، إنه يجري فتح طريق أمام سيارة إسعاف عند مدخل البئر التي سقط فيها الطفل ريان منذ نحو 4 أيام رغم ذلك ما زال باقيا على قيد الحياة.

تعزيزات أمنية وصحية

ونقلت قناة العربية عن أحد الصحفيين المغربيين أنه تم إفراغ المدخل المقابل للنفق لتحضير سيارة الإسعاف.

وأضاف قناة العربية أنه‏ قد وصلت تعزيزات أمنية وصحية لسرعة تقديم الخدمات الصحية للطفل ريان فور إنقاذه.