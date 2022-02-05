آخر أخبار عملية إنقاذ ريان: هل مازال الطفل على قيد الحياة؟
السلطات المغربية تتمسك بالأمل لإخراج الصغير على قيد الحياة
كتب:
محمد حسن عامر
08:34 ص | السبت 05 فبراير 2022
الطفل ريان الذي سقط في البئر
لا تزال أعمال الحفر تتواصل لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط داخل البئر في عملية تبدو معقدة بدرجة ما، حسب تصريحات السلطات المغربية التي تعمل على إنقاذ الطفل الذي قضى 4 ليال في البئر.
وتواصلت «الوطن» مع الصحفي عبدالسلام الشميخ والذي يتواجد في المكان حيث كشف آخر التطورات بشأن إنقاذه ريان الطفل الذي لا يتجاوز عمره 5 سنوات.
أهم وآخر أخبار الطفل ريان:
- أعمال الحفر اليدوي الجارية تتواصل لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر بقرية إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون، بشكل سلس.
- مصدر رسمي كشف أنَّ العملية دخلت مرحلتها الثانية وهي مرحلة خطيرة ومعقدة.
- رجال الإنقاذ يواجهون صعوبات وعراقيل جمة بسبب صعوبة التضاريس وضيق المسافة، إذ يعمل المتخصصون في الإنقاذ على إزالة الصخور الراسبة وبقايا التراب.
تقدم بشكل حثيث لإنقاذ الطفل ريان
- الأشغال تتقدم بشكل حثيث لكن بكثير من الحذر لتفادي أي انهيار محتمل للأتربة.
- العمال بقيادة الحاج علي الصحراوي نجحوا في حفر فجوة أفقية بين الحفرة والبئر لانتشال الطفل ريان.
- هناك أمل أن يخرج الطفل ريان على قيد الحياة.
ليس هناك تأكيد رسمي أن ريان لا يزال حيا
- ليس هناك تأكيد رسمي على أن الطفل ريان حي، هناك آمال وهو مصطلح جرى ذكره كثيرًا من قبل المسؤولين الرسميين أن يخرج حيًا.
- تجهيز الفرق الطبية وسيارات إسعاف وطائرة هيلوكبتر كلها مؤشرات تدل على أن ريان مازال على قيد الحياة وأن هناك مساع لإخراجه حيًا.
- تقديرات انتهاء الحفر اليدوي غير متوفرة في المرحلة الحالية بسبب صعوبة التضاريس وخطر انجراف التربة.
الاستعانة بـ6 آليات جديدة في مجال الحفر
- تم تعزيز الآليات العاملة في مجال الحفر بجرافة سادسة من أجل تسريع عمليات الحفر وجرف التربة.
- كما جرى تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي وسيارة إسعاف بطاقم تمريضي متخصص في الإنعاش من أجل نقل الطفل ريان بعد انتشاله إلى المستشفى.