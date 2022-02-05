إعلان نتيجة «السادس الابتدائي» في مدارس الجيزة بعد مراجعة الإدارة التعليمية

أعلن عدد من مدارس المرحلة الابتدائية، أنّه قبل إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي، تُرسل كل مدرسة عينة عشوائية بنسبة 10% من أوراق الإجابة الخاصة بكل طالب إلى موجه المادة في الإدارة التعليمية لمراجعتها، والتأكد من شفافية التصحيح، ورصد الدرجات، وعلى أساس ذلك يتم إعلان النتيجة في المدرسة بالدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة بالتفصيل، والتي تشمل 6 مواد دراسية منها 5 مواد تضاف إلى المجموع ومادة التربية الدينية التي لا تضاف للمجموع.

نتيجة الصف السادس الابتدائي تشمل 6 مواد

قال أشرف عبدالستار، مدير مدرسة المدينة الجامعية التابعة لإدارة الدقي التعليمية، إنّ إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي، سيكون عقب الانتهاء من مراجعة نسبة الـ10% وهي عينة عشوائية من الامتحانات؛ للتأكد من شفافية ونزاهة التصحيح، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ النتيجة تعلن بالدرجات والتقديرات وتشمل 600 درجة بما فيها مادة التربية الدينية.

وأكّدت هيام أحمد، مديرة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود، أنّ المدرسة أعلنت نتيجة الصف السادس الابتدائي عقب الانتهاء من تصحيحها مباشرة، موضحة أن المدرسة نسقت مع الإدارة التعليمية؛ للوقوف على نزاهة التصحيح ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

امتحانات الصف السادس الابتدائي عقدت ورقياً

وأضافت «هيام»، لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الصف السادس الابتدائي، عُقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ولم ترصد أي معوقات في أثناء عقد الامتحانات، مؤكدة أن الامتحانات جاءت طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأوضحت مديرة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود، أنه لم تُرصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب، خلال فترة امتحانات الصف السادس الابتدائي، مشيرة إلى أنّه تم التنسيق مع الإدارة التعليمية على مدار فترة الامتحانات؛ للوقوف على أي مشكلات تواجه الطلاب والعمل على حلها مباشرة.