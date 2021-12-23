جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2022 في القاهرة والجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة والجيزة، مواعيد عقد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2022، وأوضحت أنّ الامتحانات ستعقد ورقيا في لجان مؤمنة جيدا، وجرى التنبيه على المدارس بالانتهاء من شرح المقررات الدراسية قبل انطلاق الامتحانات، وتوجيه الطلاب للاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2022 في محافظة الجيزة

- يعقد يوم الأحد الموافق 9 يناير امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف ويخصص 20 دقيقة للإملاء.

- يعقد يوم الإثنين الموافق 10 يناير امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة التربية الدينية.

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة العلوم.

- يعقد يوم الأربعاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2022 في محافظة القاهرة

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنّ امتحانات طلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي تعقد في الفترة من السبت 22 يناير حتى الأربعاء 26 يناير، موضحة أنّ الامتحانات تعقد ورقيا.

يذكر أنّ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022، موضحا أنّ الامتحانات تجرى في الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022، وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع تعقيم وتطهير المدارس يوميا.

وفي سياق متصل، قال مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إنّ الامتحانات ستعقد ورقيا وتعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّه غير مسموح لمعلمي الصحة بالمشاركة في أعمال الامتحانات.