«المغربي للصحافة» يدعو للالتزام بالأخلاقيات في تغطية الطفل ريان

طالب المجلس الوطني للصحافة في المغرب، أمس، الجمعة، بالالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة في تغطية عملية إنقاذ الطفل ريان، مشيرا إلى ما وصفه ببعض الممارسات المشينة التي صاحبت تغطية محاولات إنقاذ الطفل ريان.

المجلس: ممارسات مشينة صاحبت عملية تغطية إنقاذ الطفل ريان

وذكر المجلس في بيان صحفي أنه «يتابع بأسف شديد بعض الممارسات المشينة، التي صاحبت تغطية محاولات إنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر بإقليم الشاون»، مسجلا «العديد من الخروقات المخالفة لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، والتي تم ارتكابها من طرف بعض الصحف الإلكترونية، في تجاهل تام للمبادئ الإنسانية التي يتضمنها الميثاق المذكور»، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية المغربية.

وشدد المجلس الوطني للصحافة بالمغرب على أن الصحفيين المهنيين «كان من المفترض أن يلتزموا بهذه المبادئ، خاصة في ظل أزمات وفواجع، لا يمكن أن تتحول، بأي حال من الأحوال، إلى مجال للربح المادي والإثارة الرخيصة لزيادة عدد المشاهدات وغيرها من أساليب المتاجرة في المآسي الإنسانية».

تصوير الطفل ريان بوجه دامٍ يُضر مشاعر عائلته

وأشار المجلس في هذا السياق إلى ما اعتبره بعض نماذج على هذه الخروقات: من قبيل تصوير الطفل ريان في قاع البئر بوجهه الدامي، في وضعية إنسانية صعبة، مما يشكل ضررا لمشاعر عائلته، بالإضافة إلى خرق مبدأ الحق في الصورة وكذا تصوير واستجواب أطفال قاصرين وهم في حالة إنسانية غير طبيعية، نتيجة التأثر بالحادث المتعلق بمصير حياة طفل قاصر، وكذا نشر صور قاصرين عبر أشرطة مصورة بمحيط عملية الإنقاذ، بغرض الإثارة المجانية، دونما الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم النفسية أو سنهم.

أفعال منافية للمحور الثاني من ميثاق الأخلاقيات

وأشار المجلس إلى أن هذه الأفعال تعد منافية للمحور الثاني من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الخاص بالمسؤولية إزاء المجتمع ولا سيما البند التاسع منه المتعلق بحماية القاصرين، كما تخالف هذه الممارسات بحسب المجلس الوطني للصحافة، المحور الأول من ميثاق أخلاقيات المهنة، ولاسيما البند الأول منه، المتعلق بالبحث عن الحقيقة، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع المعلومات والمعطيات المتعلقة بعملية الإنقاذ بشكل غير مهني، من خلال ترويج أخبار غير صحيحة، وطغيان الهاجس التجاري والتسويقي، دون التأكد من صدق المعلومات.

وأضاف المصدر ذاته، أن بعض الصحف الإلكترونية قامت باستجواب أسرة الطفل، مصرحة، بشكل فاضح أن هذا التصوير سيرفع عدد المشاهدات، بالإضافة إلى توظيف الوضع النفسي للأسرة، بطرح أسئلة لا علاقة لها بقواعد الصحافة، في عمل تجاري بحت، مستغلة الارتباك والحزن الشديدين، والخوف الذي انتاب أفراد عائلة ريان وهم ينتظرون عملية نجاح إنقاذ ابنهم، وذلك في خرق سافر للمحور الثاني من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الخاص بالمسؤولية إزاء المجتمع، حسبما ذهب المجلس الوطني للصحافة بالمغرب.

دعوة للالتزام بأخلاقيات المهنة ومبادئها النبيلة

ودعا المجلس مختلف وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة ومبادئها النبيلة وقواعدها، منبها أن تغطية الفواجع الإنسانية، تعتبر محكا رئيسيا لمدى احترام الصحافة لمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على ألا تحول الفواجع إلى وسيلة للربح والارتزاق، ونوه المجلس بوسائل الإعلام والصحافة التي التزمت بما وصفه بالعمل الصحفي الرصين، مشيرا إلى أنه بصدد ضبط مختلف الخروقات التي قد تستحق المتابعة التأديبية، لتفعيل ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، طبقا لما يسمح به القانون المحدث للمجلس ونظامه الداخلي ومسطرة التصدي التلقائي للانتهاكات.

وكان عديد من الصحف والمواقع المغربية قد شارك في تغطية عملية إنقاذ الطفل ريان، وهو ما ساهم في إلقاء أضواء على هذه القصة التي تابعها الملايين داخل العالم العربي وخارجه.