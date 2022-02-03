محافظ كفر الشيخ يشيد بمبادرة أصحاب المحلات لإزالة إشغالاتهم

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية والاستجابة الفورية لأصحاب المحال بتقسيم الـ47 حتى ميدان عابدين، بإزالة التعديات على الشارع الرئيسي، تزامناً مع أعمال تطوير وتوسعة الشوارع والميادين بعاصمة الإقليم، مما دفع الأهالي إلى المبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم، دون تدخل من مركز ومدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ضمن توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بتطوير الميادين في العاصمة ومراكز ومدن المحافظة، وعبر عدد من أصاحب المحال وقاطني المنطقة عن رغبتهم بالمشاركة في توسعة اتجاهي الشارع، لتيسير الحركة المرورية.

تطوير شوارع النبوي المهندس والـ47 وإبراهيم المغازي

أكد أصحاب المحلات أنه عندما طرحت عمليات التطوير، التي تشهدها المنطقة، أبدوا مشاركتهم في إزالة التعديات بأنفسهم، ليظهر الشارع بصورة حضارية تليق بما تشهده المدينة من أعمال تطوير، على غرار شارعي «إبراهيم المغازي، ونبوي المهندس».

جدير بالذكر أن عرض كل حارة بشارع الـ47 حتى ميدان عابدين، كان 7 أمتار، ومن خلال التوسعة، ستكون كل حارة بعرض يصل إلى 10 أمتار، والجزيرة الوسطى بعرض متر.

تكثيف أعمال الرصف والتجميل بمدينة كفر الشيخ

ويجرى تطوير مدينة كفر الشيخ ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، حيث يجرى تكثيف أعمال الرصف والتجميل، وإنشاء مشروعات خدمية في القطعات المختلفة، ضمن المشروع القومي، كما يجرى إصلاح البنية التحتية من مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي.