القوى العاملة تتابع سير العمل بعد فض إضراب 404 عمال بشركة المواسير ببورسعيد

تتابع وزارة القوى العاملة من خلال مديرياتها ببورسعيد ما تم الاتفاق عليه مع شركة «أبيك» العالمية لصناعة المواسير بحصول العمال على مطالبهم المشروعة، والتأكد من استمرار العمل بالمصنع بعد توقف العمل استمر 10 أيام، وتعهدت الإدارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحصول العمال على مطالبهم المشروعة بالطرق الودية، وتوعية العمال باتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قد أصدر توجيهاته لمدير المديرية السيد السنجابي، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار القانوني.

فض إضراب 404 عمال بالشركة بعد التفاوض الودي

وشكل مدير المديرية لجنة برئاسته، وعضوية أحمد أبو المعاطي، مدير مكتب عمل غرب، والسيد بهجت مفتش تفتيش عمل مكتب الغرب والمناخ والزهور، ومحمد كثير علي رئيس قسم التفتيش بالمديرية، وانتقلت لمقر الشركة للتفاوض مع إدارتها، بناء على طلب قدمته اللجنة النقابية للعاملين بالشركة لحصول العمال على مطالبهم المشروعة، حيث تم فض إضراب 404 عمال بالشركة بعد التفاوض الودي مع ممثلي العمال وبين إدارة الشركة المتمثلة في خالد السيد عبده نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

عودة العمل والإنتاج

وقال مدير المديرية إنه بناء على التفاوض الودي أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة قراراً بعودة العمل والإنتاج، وتعديل لائحة شؤون العاملين بالشركة بما يواكب القانون والظروف الراهنة للشركة، مع عدم الانتقاص من حقوق العمال ومصلحة أصحاب الأعمال لتحقيق التوافق في بيئة العمل وزيادة الإنتاج.