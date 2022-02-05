«المهندسين والقومي للاتصالات» ينظمان دورات متخصصة بتخفيض 50%

تبدأ اليوم نقابة المهندسين تنظيم دورة اليوم الواحد بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات وهي الدورة المتخصصة في «CCNA v7»، وأوضحت النقابة أن هناك عرضا بتخفيض بنسبة 50% بحيث يصل السعر بعد الخصم إلى 3 آلاف جنيه.

نقابة المهندسين

وكانت نقابة المهندسين قد أغلقت أمس باب التسجيل في هذه الدورة ودشنت رابطا لمعرفة تفاصيلها من هنـــا

وأوضحت النقابة أن التدريب اون لاين تفاعلي Interaction Live Sessions ويحصل المتدرب على شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، كما يحصل على شهادة دولية من شركة سيسكو

منحة برنامج الألياف الضوئية

وأعلنت النقابة أنه نظرا للإقبال الشديد بمنحة برنامج الألياف الضوئية بخصم 60% المقدمة من المعهد القومي بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية، علما بأن تكلفة الدورة قبل الخصم 4 آلاف جنيه، وأوضحت أنه نظرا لاقتراب اكتمال الاعداد بالمنحة تقرر غلق باب التسجيل الخميس 3 فبراير 2022.

وأعلنت النقابة عن بدء الدورة التدريبية الجمعة 4 فبراير بفرع المعهد بمدينة نصر، وقالت نقاب المهندسين في بيان لها إنه بموجب الدورة « تحصل على برنامج يؤهلك للعمل في الأسواق المصرية و العربية البرنامج لجميع التخصصات و العاملين بمجال الألياف الضوئية Optical Fiber Network Installations, Testing and Maintenance، تعليم أساسيات شبكات الفايبر والتصميم وكذلك التنفيذ و عمل اختبارات الاستلام».

وأوضحت النقابة أن الدورة التدريبية تشمل تعليم كيفية ربط العملاء بالسنترالات وتقدم لهم خدمات التليفون والانترنت والتلفزيون عن طريق كابلات الفيبر، والتدريب بأسلوب متطور و جديد ضمن ارقي معايير التدريب التقنى بهدف فتح افاق جديدة للمتدرب للعمل في الاسواق العربية والاقليمية.

ومن المقرر أن يحصل المشارك في الدورة على شهادات معتمدة من المعهد القومي للاتصالات، علما بأنه يشارك فيها محاضرون معتمدون، كما يتم التدريب بفرع المعهد بمدينة نصر يوم الجمعة فقط من كل أسبوع.