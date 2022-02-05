مصادر: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس رغم سوء الطقس

شهد المجرى الملاحي لقناة السويس انتظام حركة الملاحة، رغم سوء الأحوال الجوية التي شهدتها محافظتا الإسماعيلية والسويس أمس الجمعة.

وشهدت قناة السويس أمس عبور قافلتي الشمال والجنوب بأمان، رغم تواصل استمرار سقوط الأمطار، وزيادة حركة الرياح في بعض المناطق، فيما استمرت حركة الملاحة صباح اليوم السبت بشكل طبيعي.

مصادر: سوء الأحوال الجوية لا يؤثر على الملاحة

وقالت مصادر مسؤولة في هيئة قناة السويس، إن سوء الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية لن يؤثر على حركة الملاحة.

وأضافت المصادر، أن مرشدي هيئة قناة السويس قادرون على إرشاد السفن داخل المجرى الملاحي في أصعب الظروف الجوية، والعبور بها ضمن القوافل الشمالية والجنوبية.

وتابعت «لا تتوقف حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية إلا في ظروف خاصة لم تتكرر كثيرا، للحفاظ على السفن، وضمان عدم وقوع أي حادث يؤثر على الملاحة».

تدريب المرشدين على أحدث الأجهزة

من جانبه، قال القبطان حسام داود، كبير المدربين بمركز المحاكاه التابع لهيئة قناة السويس، والمسؤول عن تدريب المرشدين، إنه يتم تدريب أطقم الإرشاد على التعامل مع كل أنواع السفن وفي كل الظروف.

وقال، إن المركز دائم التحديث بأنظمة المراكب الحديثة للتدريب المرشدين على التعامل معها بسهولة ويسر، إضافة إلى ضمه أجهزة وغرف تحكم تحاكي القاطرات والسلامة البحرية ومقاومة التلوث.

وبدأت قافلة بورسعيد في العبور في الساعة 4.30 فجرًا، في حين بدأت قافلة بورتوفيق العبور الخامسة فجرًا، وتتكون القافلة وفقًا لحركة المراكب بشكل منتظم وتسير بشكل مستمر دون انتظار.

مراقبة حركة السفن

وطورت قناة السويس منظومة مراقبة السفن داخل المجري الملاحي بزيادة عدد نقاط المراقبة وتحديثها بأحدث الأجهزة لمراقبة السرعات المطلوبة لتحقيق الأمان الملاحي للسفن، ومد السفن بكافة المعلومات بشكل دقيق ومستمر طوال الرحلة.