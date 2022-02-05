«أول معجم تاريخي».. تعرف على تفاصيل إنجاز أعظم مشروع للغة العربية

كشف محمد صافي المستغانمي، المدير التنفيذي للمعجم التاريخي، تفاصيل اجتماع مجامع لغة عربية لإنجاز أول معجم تاريخي، موضحا أن الفارق بين المعجم التاريخي وغيره من المعاجم هو مشاركة 11 معجم، مشددًا على أن هذا المعجم هو المشروع الأعظم للغة العربية.

المعجم التاريخي هو الحلم الأكبر للغة العربية

وقال «المستغانمي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن المعجم التاريخي هو الحلم الأكبر والمشروع الأعظم للغة العربية ويقوم بتتبع الألفاظ المستعملة في اللغة العربية منذ قبل الجاهلية وحتى العصر الحديث، ويرصد حركة الألفاظ.

وشدد على أن المعجم التاريخي يترصد حركة الألفاظ العربية وأول من استخدمها وتطور الألفاظ عبر القرون في العصور الأموي، العباسي والعصر الحديث، وخاصة أن اللغة العربية واسعة وعميقة وثرية، والفرق الجوهري بين هذا المعجم ولسان العرب هو شرح الكلمات والإتيان بالشواهد.

وواصل: «هذا المعجم سيتتبع الألفاظ والمتغيرات التي طرأت عليه عبر العصور ويعطي التاريخ والمادة العلمية ويعد بمثابة ذاكرة اللغة العربية».

دور مجمع اللغة العربية بالقاهرة

وأشار إلى أنهم ما زالوا يؤرخون للغة الفصيحة، وهي مشتركة بين الدول العربية، وقد تكون هناك كلمات بين دولة وأخرى بين المغرب والمشرق، وهذا يكون في العاميات على وجه الخصوص، ولكن اللغة العربية المشتركة التي أنزل الله بها القرآن، فالجميع يلتف حولها.

واستكمل: «هناك ثمة بعض المترجمات المختلفة فكلمة «الإلسانيات» ينطقها شعوب المشرق العربي بينما في المغرب والجزائر تكون «الألسونيات».

وأكد على أن من يقود إنجاز أول معجم عربي من خلال مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومجمع باللغة العربية بالشارقة، فالأول فيه التخطيط العلمي لأنه توالى عليه كبار علماء اللغة العربية مثل طه حسين وكمال بشر وفاروق شوشة، بينما يختص مجمع الشارقة على الجانب المادي والتنسيقي.