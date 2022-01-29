كشف أحمد الزيات، مدرس لغة عربية، عن تفاصيل إجابات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي بالجيزة، الذي عقد صباح اليوم ورقياً في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً، واشتمل على نوعين من الأسئلة الأول أسئلة مقالية والثاني أسئلة موضوعية أي اختيار من متعدد، لافتاً إلى أن مستوى الامتحان سهل ومباشر، في حين أن الطلاب أكدوا أنه يحمل ألفاظا وكلمات معقدة ومتشابهة.

إجابات سؤال النحو امتحان اللغة العربية

وأضاف «الزيات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجابات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي بالجيزة، خاصة في فرع النحو الذي اشتكى منه الطلاب هي أن كلمة «امتلاك» تعرب مفعول به منصوب بالفتحة، وتعرب كلمة «النجاح» مضاف إليه مجرور وكلمة «كبيرة» نعت مجرور بالكسرة وكلمة «أملاً» مفعول مطلق منصوب بالفتحة.

وأوضح أن إجابات امتحان اللغة العربية في فرع النحو لسؤال الاستخراج هي أن المنادى كلمة «ولدى» ونوعه مضاف والممنوع من الصرف كلمة «دواعي» والمخصوص بالمدح كلمة «المطوح»، لافتاً إلى أن كلمة «الجمود» يكشف عنها الطالب في معجم «ج، م، د».

إجابات القراءة المتحررة في امتحان اللغة العربية

وأكد أن إجابة القراءة المتحررة التي اشتكى منها الطلاب هي أن القطعة تدور حول دور الكلمة في حياتنا، موضحاً أن كلمة «سحيقة» توحي بالعمق وتفسير الكلمة جليلة الخطر عظيمة الأثر لأن بها يصلح بين اثنين أو يفسد بينهما، لافتاً إلى أن تفسير كلمة ساءت قبحت في فرع النصوص وشروط قبول التوبة هي الإيمان والعمل الصالح.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، أكدوا أن امتحان اللغة العربية اشتمل على أسئلة صعبة وكلمات متشابهة في النحو والقراءة المتحررة، لافتين إلى أن غالبية المحافظات جاءت أسئلة الامتحان بها مباشرة عدا محافظة الجيزة، ووصفت الطالبة حبيبة نادر في الصف الثالث الإعدادي، الامتحان بـ«الصعب»، وفيه «تِركات» عديدة.

من جانبها، قال الطالب مازن معتز، لـ«الوطن»، إن اشتمل على «تركات» عديدة ولم يكن مباشراً مثل بقية المحافظات، واشتمل على غالبية المقرر الدراسي في 4 نقاط في سؤال استخرج في فرع النحو.