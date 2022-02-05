إزاي تتصرف حال ضياع لوحة أرقام عربيتك؟.. اعرف العقوبة القانونية

ضياع اللوحات المعدنية للسيارة أمر وارد الحدوث سواء كان ذلك نتيجة السرقة أو «تخلخل مسامير اللوحة» فضلًا عن الصدمات التي تتسبب في تحركها من مكانها، الأمر الذي قد يؤدي لوقوعها دون أن يلاحظ قائد المركبة الأمر الذي يعرضه للمسائلة القانونية في حال السير دونها.

عقوبة السير بلوحة معدنية واحدة

ووفقًا لـ قانون المرور الجديد، فإنّه في حالة جرى رصد سيارة تحمل لوحة معدنية واحدة يجرى إلغاء الترخيص للسيارة ولا يجوز إعادة الإجراءات إلا بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الضبط.

إجراءات يجب اتباعها حال ضياع إحدى لوحات السيارة المعدنية

أما عن الإجراءات التي يجب على قائد المركب اتباعها في حال ضياع إحدى لوحات السيارة المعدنية، فإنّه يتوجب عليه تقديم بلاغ لقسم الشرطة يوضح من خلالها أنّه جرى فقد اللوحة ثم نسخ المذكرة أو البلاغ المقدم على ورقة موضوع عليها ختم شعار الجمهورية.

وفي المرحلة الثانية التي تأتي عقب البلاغ، يجب على قائد المركبة الذهاب إلى إدارة المرور التابع لها، ليتمّ إعداد ملحق تأمين إجباري دون ذكر أرقام اللوحات، ويذكر فيه فقط رقم الشاسيه والموتور، ثم يتم إجراء فحص فني للسيارة وإزالة اللوحة المعدنية المتبقية.

كما أنه على قائد المركبة أو السيارة ملء نموذج رفع 251 مرور بالشباك المختص وإحضار شهادة مخالفات لإنهاء علاقته باللوحات المفقودة، ثم يتم دفع رسم تأمين لوحات جديدة للحصول عليها، وأخيرا تسحب اللوحة الموجودة ورخصة السيارة ويصرف له لوحات جديدة ورخصة جديدة بأرقام لوحات جديدة بنفس مدة سريان رخصة السيارة المتبقية بالرخصة المسحوبة الأصلية، إلا أن هناك حالات يجب فيها على المرخص ردّ اللوحات فورًا وهي وفقًا الموقع الرسمي لبوابة «مرور مصر»:

- عند انتهاء مدة الترخيص في اليوم التالي لانتهاء المدة على الأكثر.

- عند استغنائه عن تسييرها في اليوم التالي للاستغناء على الأكثر.

- عند سحب الرخصة في اليوم التالي لسحب الرخصة.