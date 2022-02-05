العثور على جثة شخص مذبوح داخل حقل في ظروف غامضة بقنا

عثر أهالي مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، على جثة شاب مذبوح بسلاح أبيض، وملقى في الزراعات، وسط ظروف غامضة.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب بزراعات البرسيم، بطريق الدهسة، بمركز فرشوط.

طعنات متفرقة

وتبين أن الجثة لشخص يدعى «كريم.ح.ع»، 28 عامًا، وبها عدة طعنات باماكن متفرقة بالجسد، وملقى في الزراعات بطريق الدهسة بفرشوط.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وكشف ملابسات الواقعة.