العثور على جثة طفل في ترعة بالمنوفية: سقط أثناء اللعب

شهدت عزبة أبو النرش التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، العثور على جثة طفل طافية على سطح مياه بترعة الساحل بالقرية، وتم إخطار مركز شرطة أشمون، حيث انتقل فريق من الضباط إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الطفل عمره 10 سنوات

تبين من خلال التحقيقات والبحث أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات من أهالي عزبة أبو النرش وسقط في المياه في أثناء اللعب، وتعرفت أسرته عليه، وينهي الأهالي، الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثة.

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور على جثة طفل غارقا في مياه ترعة بعزبة أبو النرش التابعة لدائرة المركز، وتعرفت أسرته عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

مقتل طفلة في المنوفية

يذكر أن هذا الحادث ليس الأول الذي يذهب ضحيته أحد الأطفال في المنوفية، خلال هذا الأسبوع، إذ شهدت قرية «سمادون»، التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، يوم الإثنين الماضي، مقتل طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، تُدعى «ح. م.»، على يد والدها سمكري سيارات، الذي تعدى عليها بالضرب باستخدام جنزير حديدي، حتي فارقت الحياة، وذلك بسبب قيامها بالتسول، رغم تحذيره لها في مرات سابقة.

وعقب ارتكابه الواقعة، قام الأب، ويُدعى «م. ف.»، بتسليم نفسه إلى مركز شرطة أشمون، وانتقل ضباط قسم الشرطة إلى مكان الواقعة بقرية «سمادون»، دائرة المركز، وجرى نقل جثمان الطفلة والتحفظ عليه ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وانتقل فريق من جهات التحقيق إلى مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.