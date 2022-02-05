«الصحة» تحذر من ارتفاع إصابات كورونا: هناك نسب زيادة في المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي، ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا خلال هذه الفترة، موضحة أن إصابات كورونا في تزايد حتى بداية شهر مارس المقبل من العام الجاري.

وأرجعت الوزارة سبب الزيادة إلى انتشار متحور أوميكرون وتهاون بعض المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات خاصة في المواصلات العامة.

7 طرق للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة

وحددت وزارة الصحة والسكان 7 طرق للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته، وأكدت الوزارة أن البقاء في المنزل حال ظهور أي أعراض تنفسية أمر مهم والاتصال بالخط الساخن 105، لافتة إلى ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة.

دواء جديد لكورونا في مصر قريبا

وتابعت الوزارة: «لابد من التنظيف وتطهير الأسطح باستمرار وأهمية ارتداء الكمامات وتلقي اللقاح والجرعة التنشيطية»، مؤكدة أن اللقاحات تلعب دورا مهما في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس بالإضافة إلى تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وفي سياق متصل، علق الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، قائلا: «إن المتحورات التي تظهر هي دليل على ضعف الفيروس ورغبته في التعايش».

وأضاف الدكتور محمد النادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لقاحات كورونا عملت على تخفيف معدلات الوفيات في الموجة الحالية»، محذرا من ارتفاع الإصابات موضحا أن هناك نسب زيادة في التردد على المستشفيات.

وأوضح: «نواجه مشكلة في الخلط بين أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا وعلى المواطن في حال الإصابة بنزلة برد وعدم الاستجابة للعلاج خلال 24 ساعة لابد من التعامل على أنه فيروس كورونا».

وأكد «النادي»، أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى توافر كافة أدوية علاج كورونا بكافة المستشفيات، معلنا عن توافر علاج كورونا جديد من إنتاج شركة فايزر قريبا في مصر يؤخذ عن طريق الفم.