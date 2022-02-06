«الإسكان» تخصص أراضي للنشاط الخدمي في الشيخ زايد.. تعرف على الأسعار والمساحات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن وجود عدد من الأراضي المخصصة للنشاط الخدمي في مدينة الشيخ زايد وامتدادها، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وخلال السطور التالية تستعرض لكم «الوطن»، أسعار ومساحة كل قطعة بالإضافة إلى الاشتراطات البنائية الخاصة بكل قطعة.

قطعة أرض بمنطقة مركز الحي الثالث - بنشاط محطة وقود

تبلغ مساحة قطعة الأرض 4354.84 متر مربع، بسعر تقدير بلغ 21775 جنيها للمتر المربع، أما الاشتراطات البنائية لتلك القطعة، فإنه يجب ألا تزيد النسبة البنائية عن 20%، مع الردم 10 أمتار أمامي 10 أمتار من الجانبين والخلف، والارتفاع المسموح به (أرضي + دور أول بالنسبة للمبنى الإداري فقط) مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وبقيود الارتفاع طبقاً موافقة الطيران المدني، ويجب ألا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، ويجب استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصرى.

قطعة أرض بمنطقة الحى الثامن المجاورة الأولى - بنشاط حضانة

تبلغ مساحة قطعة الأرض 1820.12 متر مربع، بسعر تقديري يبلغ 18335، وفيما يخص الاشتراطات البنائية فإنه لا يجب أن تزيد نسبة البناء عن 30 %من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع الردم 6م من الأمام و 4م من الجانبين والخلف، والارتقاء المسموح به هو دور أرضي فقط – دور أول إداري فقط مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، ولا تزيد مدة تنفيذ المشروع عن 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام القطعة، على أن يتم استكمال نسبة السداد حتى 25 %من قيمة الأرض بالجنيه المصرى.