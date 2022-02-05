إصابة شخصين في تصادم دراجة نارية وتروسيكل بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل، بقرية طه حسين بمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم تروسيكل ودراجة نارية

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة النوبارية، يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بقرية طه حسين التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من ناصف حمدي علي، 32 سنة، مقيم في مركز النوبارية، مصاب بكسر مفتوح بالركبة اليمنى، وتهتك بالأوردة والشرايين، وكسر في الساق اليسرى، وأسامة عبد الباسط محمد، 38 سنة، مصاب بكسر مفتوح بالفخذ الأيمن وكدمات وسحجات متفرقه بعموم الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، وجار عمل الاسعافات ألاولية والفحوصات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل صدمته سيارة

ولقي طفل مصرعه، أمس، إثر تعرضه لحادث عبور مشاة تصادم بسيارة ملاكي بطريق الطلمبات التابع لحقل الجمل بمركز ادكو بمحافظة البحيرة، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بطريق الطلمبات التابع لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن وفاة إسلام سعيد محمد خليل، 4 سنوات، مقيم في إدكو، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.