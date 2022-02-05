طقس البحيرة اليوم.. مشمس وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة والعظمى 17

تشهد محافظة البحيرة، اليوم السبت، تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة مع سطوع لأشعة الشمس، بعدما شهدت أمس سقوط أمطار غزيرة على مختلف المدن والمراكز، لاسيما المدن الساحلية إدكو، ورشيد، والمحمودية، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي شهدتها عدد من المحافظات ومن بينها البحيرة، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وشهدت محافظة البحيرة الأيام الماضية طقسا مستقرا وسطوع لأشعة الشمس، مع تحسن ملحوظ في درجات الحرارة، إلا أن المحافظة شهدت أمس طقس غير مستقر بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدن والمراكز.

أمطار خفيفة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسا مائلا للبرودة نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء، فضلا عن تكون شبورة مائية صباحاً، وطقس غائم جزئي، وأمطار خفيفة إلى متوسطة .

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 - 3 متر، والرياح السطحية، شمالية غربية وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم درجات الحرارة العظمى 17 درجة مئوية والصغرى 10 درجات مئوية.

رفع درجة الاستعداد

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع، حيث تم نشر ما يقرب من 1260 معدة داخل الشوارع والميادين بمدن محافظة البحيرة، مشددا على صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في المدن تحسبا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة.