«الصحة» تطلق اليوم 7 قوافل طبية ببعض المحافظات المختلفة.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، اليوم، للكشف والعلاج مجانًا في معظم التخصصات الطبية وتضمنت تخصصات «نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل».

«الصحة» تطلق 7 قوافل طبية اليوم

وتابعت وزارة الصحة فى تقرير رسمي لها، أن القوافل الطبية ستكون في محافظات «القليوبية والفيوم وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف والأقصر وسوهاج».

وحددت الوزارة أماكن القوافل الطبية تسهيلا على المواطنين معرفة أماكنها وجاءت على النحو التالي:

- نصر جمعة مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف - بشتامي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية - الزنقاطة مركز بندر الأقصر محافظة الأقصر - كفر الرجالات مركز طوخ بمحافظة القليوبية - القرعان مركز جرجا بمحافظة سوهاج - الجزار مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ - بنى عتمان مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

الكشف والعلاج بالقوافل الطبية مجانا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في تقريرها، أن القوافل الطبية الكشف والعلاج بها يكون مجانا، لافتا إلى أهمية المشاركة بها مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته، لافتة إلى ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر، وطالبت المواطنين بأهمية الحصول على لقاحات كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضحت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مناشدة المواطنين ضرورة التواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن للإطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالأمراض المعدية من مصادرها الرسمية.