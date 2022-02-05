صيانة كشافات الإنارة ورفع 1980 طن مخلفات بكفر الشيخ

نفذت الوحدات المحلية لمراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عدة حملات مكبرة ترأسها رؤساء المدن ونوابهم، لرفع المخلفات والقمامة، إضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حملات نهارية وليلية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان له، استمرار حملات النظافة النهارية والليلية، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة بصفة دورية تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030 .

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها 1980طنا بـ 14 مركزاً ومدينة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تفعيل درويات مشرفي النظافة في كفر الشيخ

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.