84 يوما دون إجازات رسمية في مصر.. الأقرب 25 أبريل 2022

«84 يوما كاملة»، يقضيها الموظفون في القطاعين العام والخاص دون إجازات رسمية، بداية من إجازة 25 يناير الماضي الذي وافق ذكرى عيد الشرطة، حتى 25 أبريل المقبل، الذي يحتفل فيه المصريون بـ شم النسيم، فضلا عن أنّ شهري أغسطس وسبتمبر 2022 دون إجازات رسمية.

فبراير ومارس 2022

يخلو شهري فبراير الحالي ومارس المقبل من أي إجازات رسمية، وتبدأ الإجازات في أبريل المقبل يوم 25 أبريل.

إجازات مايو ويونيو ويوليو 2022

- يشهد شهر مايو المقبل 4 أيام إجازة رسمية، وهي الأحد 1 مايو 2022 الموافق عيد العمال، ثم 2 مايو حتى 5 مايو في عيد الفطر المبارك.

- يكون يوم الخميس 30 يونيو إجازة رسمية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

- يكون الجمعة 8 يوليو حتى الثلاثاء 12 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

- يكون يوم السبت 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

- يكون السبت 30 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

إجازات أكتوبر 2022

- الخميس 6 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

- يوم 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ترحيل إجازة وسط الأسبوع

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال في تصريحات صحفية سابقة، إنّ قرار ترحيل أي إجازة وسط أسبوع العمل ليوم الخميس التالي لها، قرار جيد للاستفادة من الإجازات، عن طريق ضمها لإجازة نهاية الأسبوع.

وبدأ تطبيق القرار في 30 يونيو 2021، وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنّ قرار ترحيل الإجازات ليوم الخميس لا يطبق على عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد المجيد.