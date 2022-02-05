«الفاو» تسجل ارتفاعا في مؤشر الأغذية خلال يناير

كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» عن مؤشر الأسعار العالمية للأغذية، والذي سجل ارتفاعًا في يناير الماضي، وذلك بسبب عوائق الإمداد خاصة للزيوت النباتية.

وأوضح تقرير للمنظمة أن متوسط مؤشر الأغذية بلغ 135.7 نقطة خلال يناير بزيادة قدرها 1.1% عن مستوى ديسمبر الماضي، وقاد مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية الزيادة المسجّلة في يناير لترتفع بنسبة 4.2% من شهر إلى آخر.

أسعار الزيوت الرئيسية ارتفعت مدعومة بأسعار النفط الخام

وأضافت «المنظمة» أن أسعار الزيوت الرئيسية ارتفعت مدعومة بأسعار النفط الخام، وتسببت المخاوف من انخفاض كمية الصادرات الأندونسية من زيت النخيل قد دعمت ارتفاع اسعارها باعتبارها المصدّر الرئيسي للزيت في العالم، كما تم دعم أسعار زيت الصويا بعمليات الشراء القوية للواردات من الهند، حيث ارتفعت أسعار زيت بذور اللفت نتيجة الانحسار المستمر للإمدادات، وتأثرت أسعار زيت بذور عباد الشمس بفعل انحسار العرض وازدياد الطلب العالمي على الواردات.

أما مؤشر المنظمة لأسعار منتجات الألبان فقد سجّل ارتفاعًا قدره 2.4%، حيث تعد هذه هي الزيادة الخامسة على التوالي، كما سجلت أسعار الحليب المجفف الخالي من الدسم والزبدة أعلى زيادة، وتراجعت الكميات المتاحة للتصدير من عدد من الدول الغربية، وانحسرت الكميات المطروحة في الأسواق العالمية بسبب نقص العمالة.

مؤشر الحبوب فارتفع بشكل طفيف في يناير

أما مؤشر الحبوب فارتفع بشكل طفيف في يناير وارتفعت أسعار الذرة الصفراء بسبب المخاوف من الجفاف في أمريكا الجنوبية، وانخفضت أسعار القمح بنسبة 3.1% نتيجة ارتفاع كمية القمح المنزرعة في أستراليا والأرجنتين.

وارتفع مؤشر اللحوم وبلغت الأسعار العالمية للحوم ذروة الطلب العالمي على واردات الكميات المتوافرة للصادرات، في حين تراجعت أسعار لحوم الغنم والدواجن بفعل تجاوز الكميات المتاحة للتصدير الطلب على الواردات.

أما مؤشر السكر فقد سجل تراجعا في يناير وانخفض بنسبة 3.1% عن الشهر السابق بسبب توقعات الإنتاج الجيدة في البلدان المصدّرة الرئيسية مثل الهند وتايلند، فضلًا عن تحسّن معدّلات تساقط الأمطار وانخفاض أسعار الإيثانول في البرازيل.

التوقعات الجديدة للحبوب

حدثت المنظمة توقعاتها فيما يتعلق بالحبوب، مؤكدة على أن الإنتاج العالمي من القمح بلغ عام 2021 ما يقرب من 2793 مليون طن بزيادة نسبتها 0.8% عن عام 2021، ووفقا لتوقعات المنظمة من المتوقع أن يوازي الإنتاج العالم الحالي إنتاج العام الماضي، بينما يتوقع أن يكون إنتاج الحبوب الخشنة أعلى بنسبة 1.3% المائة ويزيد إنتاج الأرزّ بنسبة 0.7 في المائة.

ومن المتوقع أن تزيد الإنتاجية هذا العام بكمية قدرها 481 مليون طن عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تسجّل تجارة الحبوب زيادة 2.0%، وأن يرتفع حجم التجارة العالمية بالأرزّ بنسبة 4.0%.