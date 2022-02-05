«الأرصاد» تعلن موعد التحسن الكامل في الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان أصدرته منذ قليل، أنه بداية من الغد ستسود حالة التحسن الكامل في الأحوال الجوية حيث تكون الأجواء معتدلة علي شمال البلاد وترتفع درجات الحرارة تدريجيا على كافة الأنحاء، وذلك بعد أن شهدت العديد من المحافظات خلال اليومين الماضيين تساقط للأمطار متفاوتة الشدة وصلت لحد تساقط حبات البرد.

وأرجع خبراء الأرصاد، حالة الطقس البارد والأمطار التي شهدتها البلاد أمس وأمس الأول إلى الحالة الجوية المتكونة علي سطح البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ووفقا للهيئة، فإن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد الموافق 6 فبراير، ستكون العظمي على القاهرة الكبرى 19 والصغرى 10، الوجه البحري العظمى 19 والصغرى 10، السواحل الشمالية العظمى 19 والصغرى 11، جنوب سيناء العظمى 21 والصغرى 15، شمال الصعيد العظمى 20 والصغرى 07، وجنوب الصعيد العظمى 22 والصغرى 08.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين المقبل، فتشهد العظمي في القاهرة الكبرى 20 والصغرى 11، الوجه البحري العظمى 20 والصغرى 11، السواحل الشمالية الغربية العظمى 19 والصغرى 11، جنوب سيناء العظمي 22، والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 07، وأخيرا جنوب الصعيد العظمى 24 والصغرى 09.

تكرار موجات الصقيع

وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، انخفاض فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، لافتًا إلى أن شهر فبراير سيشهد بعض الموجات الباردة أو شديدة البرودة «الصقيع»، تستمر حتى نهاية فصل الشتاء، ويصاحب المنخفضات الجوية حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ورياح مثيرة للأتربة، خاصة مع قرب شهر «أمشير».

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، لتتراوح العظمى بالقاهرة ما بين 19 و20 درجة، بينما تتراوح خلال ساعات الليل ما بين 11 و12 درجة مئوية.