درجات الحرارة اليوم السبت 5-2-2022 في مصر

شهدت عدد من المناطق تساقط أمطار غزيرة صباح أمس الجمعة، ما جعل الكثيرين يبحثون عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، خوفا من عودة انخفاضها مرة أخرى بشكل ملحوظ، وأوضحت هيئة الأرصاد لجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن تشهد عدد من المناطق تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم، لتكون على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

كما كشفت هيئة الأرصاد لجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المتوقعة في كافة الأنحاء ومحافظات مصر المختلفة، فضلا عن درجات الحرارة في الكثير من البلدان العربية، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 17- 10

الإسكندرية 17- 11

وادي النطرون 16- 11

طنطا 16- 10

شبين الكوم 17 - 10

دمنهور 17- 10

بلطيم 16- 10

مطروح 16- 11

السلوم 16- 10

سيوة 17- 09

بورسعيد 18- 11

دمياط 18- 11

الزقازيق 17- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 10

السويس 17- 10

العريش 17- 11

رفح 16- 11

رأس سدر 16- 09

نخل 14-01

نويبع 16- 13

طابا 15- 11

كاترين 07- 03

الطور 17-08

شرم الشيخ 20-14

الغردقة 21- 13

مرسى علم 20- 11

الفيوم 16- 09

بني سويف 18-07

المنيا 18-07

أسيوط 18- 07

سوهاج 19 -07

قنا 19- 07

الأقصر 20- 09

أسوان 20- 10

إدفو 20-08

أبو سمبل 19-08

الوادي الجديد 19- 06

شلاتين 22- 12

أبو رماد 22- 12

حلايب 21- 13

رأس حدربة 21- 13.

درجات الحرارة على المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة على المدن العربية، كالتالي:

مكة 26 16

المدينة 21 12

الرياض 20 09

المنامة 21 16

أبو ظبي 26 19

الدوحة 26 17

الكويت 21 09

دمشق 15 03

بيروت 17 15

عمان 09 07

القدس 10 07

غزة 15 12

بغداد 17 05

مسقط 27 20

صنعاء 23 09

الخرطوم 26 11

طرابلس 20 10

تونس 20 10

الجزائر 16 09

الرباط 20 09