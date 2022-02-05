الأرصاد: استقرار الطقس لمدة 72 ساعة.. وتكرار موجات الصقيع وارد في فبراير

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، قائلا إن طقس اليوم مستقر على أغلب المحافظات بما فيهم القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وتنخفض فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها

وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، اليوم السبت، أن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية، وتهدأ سرعات الرياح ما يحد من ارتفاعات الأمواج بشكل كبير، ويؤدي لاستقرار الأحوال الجوية لمدة 72 ساعة على الأقل.

ولفت أن التحسن في الأحوال الجوية يبدأ هذا الأسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، لتصل العظمى بالقاهرة ما بين 19 و20 درجة، بينما تصل في ساعات الليل ما بين 11 و12 درجة مئوية.

موجات البرودة في فبراير

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن شهر فبراير سيشهد بعض الموجات الباردة أو شديدة البرودة «الصقيع»، تستمر حتى نهاية فصل الشتاء، ويصاحب المنخفضات الجوية حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ورياح مثيرة للأتربة، خاصة مع قرب شهر «أمشير»، وحتى الآن لا يوجد أي تأثير للمنخفضات خلال السبعة أيام المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 فبرايرالقاهرة الكبرى:

العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء: العظمي 20، والصغرى 13.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 07.